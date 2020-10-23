Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 23 жовтня.

Про це в Телеграм-каналі повідомляє Державне агентство розвитку туризму.

Зокрема, в "червону" зону потрапили Польща, Грузія, Хорватія, Чехія, Бельгія, Нідерланди, Чорногорія, Швейцарія, Іспанія, Великобританія Аргентина, Словаччина та інші.

"Нагадуємо, що після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту", - йдеться в повідомленні.

В агентстві нагадали, що для в'їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває лікування від Covid-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.