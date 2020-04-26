Україна організує ще 26 спецрейсів для евакуації громадян з-за кордону

Міністерство інфраструктури анонсувало 26 спецрейсів, якими з-за кордону евакуюють громадян України.Про це повідомляє офіційний сайт Мінінфраструктури.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, повернутися українці зможуть лише за умови обов'язкової обсервації протягом 14 днів після повернення у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції.

"Контроль за останнім буде здійснюватися за допомогою додатку "Дій вдома" на платформі "ДІЯ", - сказав Криклій.

Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюріх, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Інформація про рейси доступна на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines і Azur Air Ukraine.

26 квітня стало відомо, що з турецького міста Карасу в Чорноморськ поромом доставлять понад 90 громадян України.