Україна оскаржує технічну поразку від УЄФА у матчі зі Швейцарією

УАФ подала заяву до спортивного арбітражного суду на оскарження рішення щодо матчу Ліги націй Швейцарія - Україна.

Українська асоціація футболу надіслала до Спортивного арбітражного суду Лозанни заяву на оскарження рішення Апеляційного комітету УЄФА щодо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія - Україна, який мав відбутися 17 листопада, передає "Еспресо.Захід".

Минулого тижня УАФ отримала від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину цього рішення, відповідно до якого збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3 в скасованому матчі зі Швейцарією.

"Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документу - ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи", - наголосив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

З метою максимального захисту інтересів збірної України в Спортивному арбітражному суді Лозанни, для підготовки заяви про апеляцію Українська асоціація футболу, окрім юристів УАФ, залучила фахівців у галузі спортивного права кращих юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також представників адвокатської спільноти нашої країни з Асоціації правників України.

17 листопада УЄФА скасував матч Швейцарія - Україна через спалах коронавірусу в нашій команді. Проводити гру заборонив головний санітарний лікар Люцерна.

18 листопада головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що наша команда була готова зіграти проти Швейцарії у Лізі націй. Повторні тести на коронавірус у національній збірній з футболу виявилися негативними. 19 листопада менеджер збірної України Олексій Таргонський розповів, що коли національна команда покидала Швейцарію, то стикнулась з поганим ставленням працівників аеропорту.

25 листопада УЄФА присудив технічну поразку збірній Україні з футболу за матч 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії.

За матеріалами Еспресо TV.