"Україна отримає додатковий мільйон доз вакцини Pfizer до кінця червня", - Ляшко

Україна отримає додатковий мільйон доз вакцини від коронавірусу Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX. Препарат доставлять у країну траншами до кінця червня 2021 року.

Про це 30 березня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Плюс ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня", - сказав він.

Крім того, в найближчі кілька тижнів у межах COVAX Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Як зазначив Ляшко, в країну її привезе ЮНІСЕФ. Кількість хворих в Україні зростає: чи введуть найближчим часом локдаун





