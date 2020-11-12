Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини від коронавірусу, - Ляшко

Рішення про дату поставки Україні вакцини від коронавірусу приймуть 19 листопада. Україна отримає близько 8,5 млн доз.

Про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, країна працює з механізмом COVAX, який забезпечить поставку в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби.

"Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% кількості населення. Мова йде про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% - це 1 млн 250 тисяч доз. Найближче засідання COVAX буде 19 листопада, коли стане відомо про орієнтовані дати поставки", - заявив він.

Зазначимо, Україна увійшла до переліку країн, яким запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19, коли вона з'явиться.

Раніше стало відомо про успішні випробування вакцини фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech. Виробник вже пообіцяв ціну нижчу за ринкову.



