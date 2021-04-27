Україна отримає нові партії вакцин Pfizer і CoronaVac - Степанов

У травні Україна очікує отримання ще близько мільйона доз вакцини проти коронавірусу від Pfizer. Першим джерелом стане програма COVAX - повинні прибути 473 тис. доз препарату до 17-18 травня.

Про це у вівторок, 27 квітня, повідомив Максим Степанов, глава Міністерства охорони здоров'я України, в ефірі телеканалу "Наш".

За прямим контрактом з Pfizer Україна також повинна отримати наступного місяця до пів мільйона доз вакцини. Вони будуть використані згідно з планом імунізації для людей старших за 60 років або тих, у кого є супутні захворювання.

Крім того, Степанов розповів, що вже цього місяця наша країна отримає нову партію китайської вакцини CoronaVac. Він повідомив, що наступні 500 тис. доз повинні прибути до 30 квітня, цю інформацію підтвердив посол Китаю в Україні.

В Україні почалася вакцинація проти COVID-19 людей старше 65 років. Станом на ранок 27 квітня в Україні повністю вакцинували від коронавірусу всього дев'ять осіб, що є одним із найнижчих показників у світі. Це мізерно мало порівняно навіть із тими, що належать до країн третього світу.