Україна отримає цьогоріч 20 мільйонів доз вакцини Pfizer - Степанов

Україна отримає у 2021 році 20 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech.c

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Завдяки зусиллям МОЗ за повної підтримки президента Володимира Зеленського нам вдалося збільшити поставки вакцини Pfizer-BioNTech вдвічі вже в цьому календарному році. Тобто замість 10 млн доз ми отримаємо 20 млн дох вакцини Pfizer, вже у 2021 році", - сказав Степанов.

Загалом, з його слів, МОЗ законтрактовано 42 млн доз вакцини, які мають бути поставлені у 2021 році. Це 8 млн доз вакцини від COVID-19 в межах глобальної ініціативи COVAX, 32 млн доз вакцини - за прямими контрактами між виробниками і Україною. З них 20 млн доз вакцина Pfizer-BioNTech, 10 млн доз вакцини виробництва американської компанії Novavax, яка буде вироблятися на потужностях індійського Інституту сироватки крові, вакцини AstraZeneca, як за прямими контрактами, так і в межах COVAX, і вакцини китайської компанії Sinovac.

Міністр наголосив, що цієї кількості вакцини проти COVID-19 достатньо для щеплення більшості дорослого населення країни у 2021 році.

Водночас, за його словами, уряд прагне збільшити поставки в Україну вакцини проти коронавірусу до 48 млн доз для щеплення 70% дорослого населення країни.

Він нагадав, що досягнута домовленість з індійським Інститутом сироватки крові щодо збільшення поставок з 10 млн до 15 млн доз, а також домовленості з Sinovac щодо збільшення поставок вакцини CoronaVac.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 865 590 людей, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 695 осіб.