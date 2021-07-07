Україна отримає від Данії 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19

Данія надасть України 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.
Про це під час зустрічі у Вільнюсі домовилися міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Йеппе Кофод.
"Глава української дипломатії запропонував данському колезі укласти домовленість України та Данії про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів для спрощення поїздок громадян", - повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів.
Глави МЗС також обговорили підтримку антикорупційної реформи в Україні, зміцнення обороноздатності нашої держави, модернізацію енергетичного сектору та впровадження відновлюваних джерел енергії.Що відомо В Україні розпочався четвертий етап вакцинації від COVID-19. Під час нього щеплять людей старше 60 років, а також людей віком 18-59, які мають супутні захворювання, ув'язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.
ЮНІСЕФ очікує, що 20% населення України буде щеплено вакцинами, отриманими від глобальної ініціативи COVAX. Водночас у фонді закликали продовжити рутинну вакцинацію від інших хвороб.
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