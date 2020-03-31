Україна отримає від США $ 1,2 млн допомоги для боротьби з коронавірусом

Сполучені Штати Америки виділили $ 1,2 млн медичної та гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом в Україні. Про це у вівторок, 31 березня, повідомило Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

"Уряд США виділив медичну та гуманітарну допомогу вартістю $ 1,2 млн, яка буде надаватися через USAID Global Health OFDA, щоб обмежити поширення COVID-19 в Україні", - йдеться в повідомленні.

Уряд США виділив медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 млн. доларів, яка надаватиметься через @USAIDGH та @theOFDA, аби обмежити розповсюдження COVID-19 #Ukraine. pic.twitter.com/A7k43TgzJ4 - USAIDUkraine (@USAIDUkraine) March 31, 2020

Наголошується, що виділене фінансування допоможе Україні зміцнити механізми лікування, щоб звести до мінімуму ризик подальшої передачі вірусу COVID-19 і підготувати групи швидкого реагування, які будуть розглядати випадки захворювання і відстежувати контакти хворих.

При цьому Сенат США і Білий дім погодили заходи зі стимулювання національної економіки на суму $ 2 трлн. Це більше, ніж криза 2008 року.

Крім того, Італія отримає від США $ 100 млн для допомоги в боротьбі зі спалахом коронавірусу 2019-nCoV.