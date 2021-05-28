Україна отримала від Словаччини EUR600 тисяч на COVID-вакцини

Словаччина надала допомогу Україні в розмірі 600 тисяч євро на закупівлю вакцини від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі за підсумками зустрічі Прем'єр-міністрів Україні і Словаччини Дениса Шмигаля та Едуарда Хегера.

"Сторони, зокрема, обговорили протидію пандемії COVID-19. Прем'єр-міністр України подякував Словаччині за надання допомоги в розмірі 600 тис. євро на закупівлю вакцини. Зі свого боку Едуард Хегер зауважив, що Словаччина активно просуває ініціативу поширення вакцин для сусідніх країн і продовжуватиме робити це надалі", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль також зазначив, що Україна працює над створенням цифрового національного "ковід-сертифіката".

"Важливим є забезпечення його сумісності з відповідним сертифікатом в ЄС та ВООЗ. Необхідною є також наша взаємодія з ЄС щодо створення правової бази впровадження та взаємного визнання цих сертифікатів. Сподіваємося, Словаччина також сприятиме взаємному визнанню цифрових сертифікатів та створенню механізму спрощеного перетину кордонів з країнами ЄС в умовах пандемії", - зазначив глава уряду України.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Словацької Республіки у п'ятницю, 28 травня, відвідує Київ з офіційним візитом, в ході якого, серед іншого, передав дитячій лікарні "Охматдит" сертифікат на захисні засоби від коронавірусу на 195 тисяч євро.