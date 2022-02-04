Україна піднялась у рейтингу найсильніших армій світу

Україна посіла 22 місце в оновленому рейтингу армій світу. Це на три позиції вище, ніж минулого року.

Про це свідчать дані американського рейтингу військової потужності Global Firepower Index 2022.

Так, за рік Україна покращила «Індекс сили» (PwrIndx) — 0,3266 проти 0,4396 минулого року.

До трійки лідерів рейтингу увійшли США, Росія та Китай.

Зазначимо, що рейтинг Global Firepower Index враховує чисельність людських ресурсів, логістичні можливості, паливні ресурси, фінансові можливості, витрати на оборону та географію. При цьому фахівці, що формують рейтинг, не розраховують справжні бойові можливості армій.

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