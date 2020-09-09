Україна погодилась на спільну з бойовиками інспекцію населеного пункту Шуми у районі ООС

На позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ.

Зазначено, що українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

"Сьогоднішній день дає нам надію, що режим припинення вогню буде виконуватися й надалі усіма сторонами. З цією метою українська сторона буде задіювати будь-які механізми як у рамках ТКГ, так і в рамках Нормандського формату, які дозволять зберегти життя українських військовослужбовців та мирного населення. Ми залишаємося повністю відданими мирному процесу та виконанню досягнутих домовленостей", - наголосив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Нагадаємо, ватажок бойовиків так званої "ДНР" відтермінував обстріл українських позицій, нібито облаштованих в порушення перемир'я, на 10:00 9 вересня.

Раніше, СММ ОБСЄ не зафіксувала фактів порушень умов перемир'я з боку Збройних силу України поблизу населеного пункту Шуми щодо облаштування інженерних споруд, про які раніше заявив глава бойовиків "ДНР" Денис Пушилін.

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