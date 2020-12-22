Україна поки що не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна поки не буде закриватиме авіасполучення з Великою Британією, тоді як українське посольство в Великій Британії порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Лондона і південно-східну Англію.

Про це Криклій написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Україна поки не буде закривати авіасполучення з Великою Британією. Ми маємо візовий режим з Великою Британією, що вже обмежує кількість пасажирів між нашими країнами. Зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули. Будемо вести моніторинг ситуації з COVID -19 у Великій Британії і в разі необхідності змінимо це рішення", - написав він.

В зв'язку з виявленням нового штаму коронавірусної інфекції COVID-19 влада Великої Британії посилила карантинні обмеження і ввела локдаун.

У Всесвітній організації охорони здоров'я відреагували на дані про нову мутацію коронавірусу, і закликали європейські країни посилити контроль щодо стримування COVID-19.

У відповідь на це країни Європейського союзу закрили пасажирське сполучення з Великобританією .

Крім того, Ізраїль закрив кордони для всіх іноземців з-за нового штаму COVID-19.