Україна потрапила до десятки найнещасніших націй світу

Найщасливішими людьми у світі виявилися жителі Колумбії, а найнещаснішими – жителі Гани.

Українці на шість позицій відстали від найнещаснішої нації світу і таким чином увійшли до десятки антирейтингу. Це дані міжнародного опитування Gallup International, яке в Україні проводили фонд "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Україна опинилася на 38 місці із 44 країн світу, де люди незадоволені своїм життям. При цьому понад половина громадян (51%) нашої країни вважають, що в них усе добре.

Якщо говорити про світові масштаби, 57% населення планети задоволені життям, протилежну оцінку дали 13%, а 28% не відчувають ані задоволення, ані невдоволення.

Колумбія, Казахстан, Албанія, Еквадор і Малайзія – це лідери зі щастя нації – у цих країнах понад 70% людей задоволені життям.

Нещасними вважають себе європейці, росіяни та жителі Близького Сходу.

Щодо найнещасніших людей — це жителі Гани, Афганістану, Гонконгу, Іраку та Росії — тут менше 20% населення позитивно сприймає своє життя.

Міжнародне опитування проводилося асоціацією Gallup із жовтня до грудня 2021 року. Вибіркова сукупність складає 41 560 респондентів із 44 країн світу.

В Україні було опитано понад 2000 респондентів.

Нагадаємо, за оцінками психологів, незважаючи на підвищення рівня тривожності та депресії в сучасному світі, деякі люди схильні бути щасливими, ніж інші.

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