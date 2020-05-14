Україна потрапила в епіцентр скандалу через народжених для іноземців немовлят - Денісова

У київському готелі "Венеція", де раніше викрили схему з торгівлі новонародженими, де через карантин залишаються заблокованими 46 немовлят. На цю проблему звернула увагу уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона констатувала, що Україна знову потрапила в епіцентр скандалу, пов'язаного з захистом прав дітей, та закликала швидше вирішити цю проблему.

"В соціальних мережах та на офіційному сайті однієї з київських клінік поширюється відеоролик, на якому демонструються 46 дітей, які зараз перебувають в одному з київських готелів. Всі ці діти народжені методом сурогатного материнства від іноземних громадян різних країн", - написала Денісова у Facebook.

Вона зазначила, що ситуація з наданням послуг сурогатного материнства цією клінікою є масовою і системною, а технології сурогатного материнства рекламуються і представляються як "товар високої якості".

"Це свідчить про те, що державою не вживаються всі необхідні заходи щодо захисту прав дітей та гідне ставлення до них, а Україна стає країною- донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати", - зазначила Денісова.

Вона вважає сурогатне материнство в Україні - проблемою і вважає, що ця проблема вимагає негайного реагування.

"Звертаюся до Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства соціальної політики України з вимогою негайного реагування на ситуацію, що виникла навколо дітей, народжених за допомогою сурогатного материнства, об'єднання зусиль для невідкладного вдосконалення законодавства в частині застосування репродуктивних технологій сурогатного материнства для іноземців та недопущення безконтрольного вивезення дітей за кордон", - резюмувала Денісова.

Вона додала, що "діти в Україні не повинні бути об'єктами торгівлі людьми".

Раніше повідомлялося про те, що Офіс генпрокурора відкрив карну провадження через залучення неповнолітніх дітей до зйомок фільму і застосування до них тортур.

Як писало ZN.UA, в Україні різко зменшилися шанси громадян усиновити дитину. Поки українці шукають відсутні можливості пройти навчання для усиновлення дітей, їх максимально відкрили для усиновлення іноземцями. Така сімейна і демографічна політика.