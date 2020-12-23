Україна потребує 40 млн доз вакцини від COVID-19 - Ляшко

За попередніми підрахунками, Україна потребує 40 млн доз вакцини від коронавірусу, щоб прищепити 23 млн громадян згідно з планом вакцинації.

Про це повідомив в інтерв'ю Радіо НВ головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, 8 млн доз Україна отримає в межах програми ВООЗ COVAX, при цьому МОЗ веде переговори про постачання 16 млн доз.

"Нам потрібно охопити 23 млн населення. Я розумію, що для цього нам будуть потрібні 40 млн доз. <...> Ми починаємо вже підготовку самих прищепних кабінетів і мобільних бригад. І так у нас прописано до I кварталу 2022 року - за цей період ми готові і зможемо [за допомогою] можливостей наших медичних працівників, логістичних [потужностей] охопити щепленнями 23 млн населення", - сказав Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що в бюджеті-2021 на закупівлю вакцин закладені 2,6 мільярда гривень.

"Україна може розраховувати мінімум на 8 мільйонів доз вакцини, тобто це розрахункова кількість доз відповідно до 20% всього населення. Ми продовжуємо з ними (ВООЗ - ред.) Переговори для того, щоб збільшити цю кількість доз. Все буде залежати від загальної вартості вакцин, які потрапляють в портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 мільйонів доз - ми про це домовляємось, але поки гарантій немає. 8 мільйонів - це стовідсоткова гарантія, 16 - це потенційна можливість", - пояснив Ляшко.

Також МОЗ уже почав підготовку прищепних кабінетів і мобільних бригад, а глава відомства Максим Степанов найближчим часом підпише Національний план з імунопрофілактики. За словами Ляшка, документ буде оновлюватися як мінімум кожні два тижні і буде містити свіжу інформацію про вакцину, графіку її поставок і кількості одержуваних доз.

Головний санітарний лікар рекомендує при плануванні кампанії по вакцинації спиратися на вакцини, які можуть зберігатися при температурі від + 2 ° C до + 8 ° C. До таких вакцин, зокрема, відноситься AstraZeneca, яку в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин називав імовірним кандидатом на отримання Україною в рамках COVAX.

Також Ляшко додав, що разом з вакцинами Глобальний альянс з вакцин та імунізації також поставить в Україну шприци та бокси біологічної безпеки.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я у вівторок, 22 грудня, затвердив план вакцинації українців від COVID-19.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов повідомляв про те, що Україна має можливість закупити 8 млн доз вакцини для 4 млн населення. За попередніми підрахунками, країні для повної вакцинації потрібно 15 млрд доларів, на сьогодні є майже вшестеро менше.

Тому Україна веде переговори з іншими країнами про можливість поставки надлишків вакцини. Ще 8 млн доз наша країна повинна отримати в рамках європейської ініціативи COVAX, однак зараз проєкт опинився під загрозою закриття.