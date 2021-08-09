Україна прийме цьогоріч паломників-хасидів - МОЗ

В Умані Черкаської області завершують підготовку до приймання паломників- хасидів, які приїдуть для святкування юдейського нового року Рош га-Шана. Про це 9 серпня заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Зараз епідеміологічна ситуація в Україні, високі рівні охоплення вакцинацією у світі та своєчасна підготовка до святкування дозволяють прийняти паломників, окрім цього й мешканці Умані активно вакцинуються, особливо це стосується працівників готельно-ресторанної сфери", - сказав Кузін.

Головний санлікар підписав указ про протиепідемічні заходи, яких мають дотримуватися паломники на території України, вони мусять носити маски та проходити температурний скринінг. Також під час переміщення груп перевізник має організувати температурний скринінг і паломників, і осіб, які їх супроводжують.

"До перевезення не допускатимуться працівники та учасники перевезення, у яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань. Вхід на територію компактного скупчення прочан та місць паломництва буде дозволений за умови використання засобів індивідуального захисту, що закривають ніс і рот після вимірювання температури безконтактним термометром", - уточнили в міністерстві.

2021 року Рош га-Шана святкуватимуть 7-8 вересня.