Україна розпочала спецоперацію на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

«Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно із взаємодіючими державними структурами погоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася», – пояснив перший заступник голови державної прикордонної служби України Володимир Никифоренко.

Головне завдання операції – не допустити перетину нелегальними мігрантами державного кордону.

В охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання та моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.

Нагадаємо, що на кордоні Білорусі з європейськими країнами вже кілька місяців перебувають тисячі мігрантів із країн Африки та Близького Сходу. У листопаді криза загострилася: групи мігрантів намагалися прорвати кордон, Польща та Литва у відповідь запровадили режим надзвичайної ситуації. У нинішній кризі Європа звинувачує Олександра Лукашенка.

«Слово і діло» згадало інші міграційні кризи у світі.

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