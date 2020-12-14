Україна та Ізраїль мають намір спільно працювати над створенням вакцини від COVID

Ізраїль і Україна планують спільно працювати над створенням ізраїльської вакцини від COVID-19. Крім цього, вчені двох країн будуть обмінюватися інформацією щодо дієвості вакцини.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі в Facebook.

Такі домовленості були досягнуті в ході зустрічі посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука з міністром охорони здоров'я Ізраїлю Йоелем Едельштейном.

Крім цього, сторони обговорили питання співпраці у рамках боротьби з пандемією.

Едельштейн зазначив, що Ізраїль буде швидкому отриманню Україною вакцини від COVID-19 відомих міжнародних компаній, які вже отримали затвердження FDA або знаходяться на завершальній стадії його отримання.

Крім того, співрозмовники домовилися вивчити квоти на залучення працівників по догляду за людьми похилого віку в рамках "Угоди між Кабміном України та урядом Ізраїлю про тимчасове працевлаштування українських заробітчан в окремих галузях на ринку праці Ізраїлю".

Також вони обговорили подальший розвиток співробітництва між країнами у сфері медичного туризму в обох напрямках.

Нагадаємо, 9 грудня Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Ліки вже передали в сховище місцевої фармацевтичної кампанії Teva.



