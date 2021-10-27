Україна - третя у світі за добовою смертністю від COVID-19 та шоста за захворюваністю

Україна посідає третє місце у світі за добовою смертністю від коронавірусної хвороби COVID-19 та шосте - за захворюваністю. Про це йдеться в агрегованих даних на порталі Worldometers.

Вчора в Україні заявили про рекордну смертність від коронавірусу - 734 летальних випадки було зафіксовано за понеділок 25 жовтня.

За даними Worldometers, це третій показник у світі. Більше смертей було у Росії (1106) та США (1451). Четверте місце посідає Індія (584), п'яте - Румунія (511).

За новими хворими за добу Україна (19 120) перебуває на шостому місці у світі, йдеться у даних порталу.

Перед нею - Німеччина (20 955), Туреччина (29 643), Росія (36 446), Великобританія (40 954) та США (69 634).

Минулого тижня в Україні фіксували рекорди з вакцинації від коронавірусу. Це відбувалося на тлі рекордів із захворюваності та смертності від коронавірусу, обмежень для людей без COVID-сертифікатів у червоних зонах карантину та сфері міжобласних перевезень, а також - запровадження обов'язкової вакцинації для педагогів та чиновників.