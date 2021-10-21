Україна - у трійці країн світу з найвищою смертністю від COVID-19 за добу

Більше, ніж в нашій країні, хворих на коронавірус померло тільки в США і Росії.

Хоча за минулу добу смертність від коронавірусу в Україні зменшилася, наша країна піднялася на одне місце в антирейтингу за цим показником і увійшла до трійки світових лідерів.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Worldometers.

19 жовтня в Україні померло 495 хворих на коронавірусну інфекцію - це на 43 менше, ніж днем раніше.

Однак це виявилося одним з найвищих показників у світі, де загалом за вказану добу померли понад 7,5 тис.хворих. Більше - лише в США (2005) і Росії (1028).

Крім того, незначно обігнавши Німеччину, Україна увійшла до п'ятірки країн, де вірус поширюється з найбільшою швидкістю.

Зараз вона виглядає наступним чином: США - 80 425 випадків за добу; Велика Британія - 49 139; Росія - 34 073; Туреччина - 29 760; Україна - 18 912.

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