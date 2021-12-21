Україна і Угорщина обговорили проведення спільних військових навчань

Міністр оборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний провели зустріч із Міністром оборони Угорщини Тібором Бенкьо та Командувачем Збройних Сил Угорщини генерал-лейтенантом Ромулусом Русін-Сенді.

Серед іншого, сторони обговорили спільні заходи у напрямах професійної підготовки та підготовки військ, в тому числі розвитку спроможностей Сил спеціальних операцій шляхом проведення спільних заходів бойової підготовки та обміну досвідом. Було зосереджено увагу на питаннях взаємодії в рамках багатонаціонального інженерного батальйону «ТИСА» із залученням інших європейських партнерів тощо.

Також сторони категорично виступили за спільні миротворчі навчання, заручившись підтримкою одне одного.

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