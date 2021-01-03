Україна віднесла до "червоної" зони 49 країн

В оновленому Міністерством охорони здоров'я списку країн за рівнем поширення COVID-19 до червоної зони віднесено 49 держав.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МОЗ.

Загалом у списку 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, та інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення.

В Україні цей показник становить 315,3.

До червоної зони потрапили 38 країн, де цей показник вищий, зокрема Литва, Нідерланди, Хорватія, Чорногорія, Сербія, Ізраїль, Туреччина, Чехія, Угорщина, Польща, Німеччина, Швейцарія, Велика Британія, США, Молдова, Італія та інші, а також 11 країн, дані щодо яких відсутні.

Водночас у попередньому "червоному" списку було 45 країн.

У зеленій зоні опинилися Болгарія, Бразилія, Іспанія, Франція, ОАЕ, Греція, Єгипет, Мальдіви, Кенія, Китай, Бельгія та ін.

За даними Worldometer, у світі виявлено 85 206 321 випадок зараження коронавірусом, зокрема 1 847 089 летальних, одужало 60 268 485 людей.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 січня лабораторно підтверджено 1 074 093 випадки COVID-19, з них за добу 4 576.

