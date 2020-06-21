Україна відзначає День батька та День медичного працівника

В Україні вдруге офіційно святкують День батька. Це міжнародне свято відзначають щороку в третю неділю червня, інформує Радіо Свобода.

Згідно з указом про затвердження цієї дати, День батька має на меті сприяти "розвитку сім'ї як основи суспільства і підвищенню статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей".

Крім того, в Україні в третю неділю червня відзначають День медичного працівника. Зі святом лікарів привітали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Останній зазначив, що майже сім тисяч медичних працівників бере участь у боротьбі з коронавірусною пандемією.

"Держава сьогодні у великому боргу перед своїми медиками і робить усе, щоб їх підтримати. Ми хочемо, щоб наші медики почувалися справді захищеними і їхня робота була не лише почесною, але й добре оплачуваною", - сказав він у відеозверненні.

Уряд 8 травня 2018 року схвалив указ про офіційне святкування Дня батька. До того свято відзначали неформально.