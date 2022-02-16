Україна виграла першу медаль Олімпіади-2022

Український фристайліст Олександр Абраменко на змаганнях Олімпійських ігор- 2022 у лижній акробатиці приніс нашій країні першу медаль.

Про це стало відомо під час трансляції Ігор.

Так, на Олімпійських іграх у Пекіні в середу, 16 лютого, Абраменко виконав складний стрибок із підсумковою оцінкою 116,5. Цей результат дав змогу йому здобути срібну медаль.

Це перша нагорода України на Олімпіаді-2022.

Для 33-річного уродженця Миколаївщини Олександра Абраменка це вже п'ята Олімпіада в кар'єрі. На минулій Олімпіаді-2018 Абраменко став чемпіоном у лижній акробатиці. У сезоні 2021-2022 він двічі ставав бронзовим призером етапу Кубка світу у Фінляндії у командній лижній акробатиці, а на чемпіонаті світу у 2019 році – став срібним призером.

Зимові Олімпійські ігри 2022 проходять у Пекіні, а також частково - у містах Чжанцзякоу та Яньціні. Усього розігрується 109 комплектів медалей.

У медальному заліку на 15 лютого лідирувала Норвегія - 12 золотих, 7 срібних та 7 бронзових медалей. На другому місці - Німеччина, на третьому США.

Чоловіча збірна України з біатлону посіла дев'яте місце у естафеті на зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні.