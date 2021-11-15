Україна вийшла на плато захворюваності на COVID-19 - Шмигаль

Україна досягла плато захворюваності на коронавірус станом на середину листопада. Зараз почався рух щодо стабілізації ситуації.

Про це повідомляє сайт президента.

На селекторній нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за минулий тиждень виявлено 139,9 тисячі нових випадків, а тижнем раніше - 152 тисячі. Крім того, на сьогодні зайнято 50 962 ліжка у лікарнях проти 51 700 минулого тижня. А госпіталізували за минулий тиждень 30 тисяч осіб, а тижнем раніше - 34 тисячі.

За словами Дениса Шмигаля, в Україні вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух щодо стабілізації ситуації.