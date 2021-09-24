Україна висуне на "Оскар" фільм "Погані дороги".

Фільм "Погані дороги" режисера Наталії Ворожбит буде українським претендентом на відому премію "Оскар". Наша кінострічка буде представлена в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

Про це APnews повідомляє з посиланням на український Оскарівський комітет.

Фільм складається з чотирьох новел в яких розповідається про відносини між людьми, які змушені жити в умовах війни на сході України. У самому фільмі відображені події 2015 року.

За фільм проголосували п'ять членів комітету з 11. Ще три бали кінострічка отримала за правилами оскарівського комітету.

Вручати "Оскар" будуть 27 березня 2022 року в Лос-Анджелесі.