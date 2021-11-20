Україна вперше візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО



Україна вперше візьме участь у морських навчаннях Північноатлантичного альянсу з протимінного захисту Dynamic Move – 2022. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

«Метою навчань буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування», – повідомили під час конференції з планування концепції навчання.

Згідно з планом, у навчанні братимуть участь представники держав-членів НАТО, а також України та Марокко, які долучатимуться до Dynamic Move – 2022 як спостерігачі.

Зазначається, що протимінні навчання заплановані на кінець січня – початок лютого в Остенде (Бельгія).

«Але все залежить від епідеміологічної ситуації, адже торік також планували навчання цієї серії, проте через пандемію їх не провели», – підкреслили у пресслужбі.

Нагадаємо, що морське командування НАТО (MARCOM) проводить комп'ютерні навчання Dynamic Move щороку. У ВМС ЗСУ вважають, що «це одне з найважливіших навчань НАТО з протимінної війни, спрямоване на тренування командного штабу».

Як повідомлялося раніше, представники Міноборони й Держспецзв'язку вперше беруть участь у щорічних кібернавчаннях Cyber Flag 21.

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