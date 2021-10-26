Україна вперше застосувала Bayraktar проти російських окупантів: відео

Збройні сили України вперше застосували на Донбасі ударний безпілотник Bayraktar - знищено гармату бойовиків, з якої вони вели обстріл українських позицій. Про це у Facebook повідомив волонтер Роман Донік.

За його словами, бойовики сьогодні із максимально можливої дальності (15+ км) обстріляли село Гранітне Донецької області. Звичайними засобами виявити батарею українські військові не змогли - надто далеко.

"У відповідь, для збереження життя воїнів та цивільного населення, піднято БПЛА Bayraktar, було виявлено батарею, і ракетою знищено одну гармату. У цю хвилину. Розрахунки інших втекли. Але це не точно. Тому що підняли не одного птаха", - написав Донік.

Він опублікував відео удару.

Журналіст Юрій Бутусов уточнив, що внаслідок вказаного обстрілу з боку бойовиків загинув український боєць.

За його словами, бойовики розгорнули батарею прямо на дорозі, без жодних укриттів. Журналіст уточнив, що вогнем з безпілотника знищено гаубицю Д-30.

"Російська ППО та засоби РЕБ були розгорнуті в даному районі, але росіяни не змогли поставити перешкоди, не змогли збити і не змогли навіть виявити Bayraktar. Після цього удару розрахунки російських гаубиць розбіглися по кущах, і більше ця батарея вже не стріляла", - написав Бутус.

У 2018 році відбулася перша угода щодо закупівлі Bayraktar для ЗСУ. У липні 2021-го глава турецької компанії заявив, що українські двигуни встановлюватимуть на всі їхні безпілотники.

Влітку безпілотники на випробуваннях впоралися з радіоелектронними перешкодами.

Ескадрилья Bayraktaг незабаром патрулюватиме Чорне та Азовське моря, впевнений контр-адмірал ВМС.



У 2021 - 2022 роках Міноборони планує закупити два десятки Bayraktar TB2.

За матеріалами ЛігаБізнесІнформ.