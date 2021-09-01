Україна зіграла внічию з Казахстаном у відборі чемпіонату світу-2022 з футболу

Національна збірна України з футболу вчетверте зіграла внічию у кваліфікації чемпіонату світу-2022.

У своєму четвертому поєдинку відбіркової стадії мундіалю команда Олександра Петракова на "Астана Арена" в Нур-Султані двічі вела в рахунку, але не втримала перемогу над збірною Казахстану - 2:2, повідомляє Укрінформ.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 2-й хвилині завдяки голу Романа Яремчука; паритет відновив Руслан Валіуллін на 74-й хвилині. У доданий атбітром час Данило Сікан (90+2) вивів українців вперед, проте дубль Валіулліна (90+6) таки відібрав у гостей перемогу.

В іншому поєдинку відбіркової групи D чинні чемпіони світу французи прийматимуть збірну Боснії і Герцеговини.

Турнірне становище: Франція - 7 очок (після 3-х ігор), Україна - 4 (4), Фінляндія - 2 (2), Казахстан - 2 (3), Боснія і Герцеговина - 1 (2),

Наступний матч у кваліфікації світової першості збірна України зіграє найближчої суботи, 4 вересня, на столичному НСК "Олімпійський" проти збірної Франції.

Відбірковий турнір ЧС-2022 "синьо-жовті" завершать поєдинками у Фінляндії (9 жовтня) та з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня вдома, 16 листопада в гостях).

Десять переможців відбіркових груп вийдуть у фінальну стадію чемпіонату світу напряму. Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.

XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.