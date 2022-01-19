Україна запроваджує нову вимогу для виплати пенсій переселенцям

На Луганщині понад 33 тисячі формальних переселенців, які реально проживають на окупованій частині області, мають до першого квітня встигнути отримати нові платіжні картки «Ощадбанку». Про це розповіла керівник філії Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" Ірина Бондар.

За два останні місяці минулого року нові картки отримали лише 8,5 тисячі переселенців. Це зовсім небагато для 55 відділень та 133 банкоматів «Ощадбанку» у Луганській області.

Нагадаємо, банк категорично відмовляється в черговий раз продовжувати термін дії старих карт, що мало місце два останні роки. Адже та сама Служба безпеки України заявляє, що безконтрольна виплата пенсій в ОРДЛО фактично призводить до фінансування тероризму – дедалі частіше виявляються випадки, коли пенсії померлих родичів одержують бойовики ЛДНР.

Не факт, що під тиском сильно гуманних за чужий рахунок західних партнерів уряд знову не змусить Ощадбанк продовжити дію платіжних карток для переселенців. Однак зрозуміло, що рано чи пізно така практика має припинитися. Тож переселенцям із ОРДЛО варто приїхати на вільну територію за своїми картками. Вже мовчимо про те, що влада України заплющує очі на те, що за фактом ці люди не є переселенцями, а лише вважаються такими.

Жителям ОРЛО зробити це трохи простіше – вони можуть потрапити на вільну територію через єдиний на Донбасі щодня порівняно нормально працюючий коридор на лінії розмежування біля Станиці Луганської. Тоді як мешканцям ОРДО залишається лише поїздка через Росію.

Тим часом, спікер командування Об'єднаних сил Дмитро Луцюк повідомив, що сімнадцятого січня через лінію розмежування пройшли 919 людей на окуповану територію та 1159 на вільну. Більшість із них пройшли через коридор біля Станиці Луганської. Меншість через коридор «Новотроїцьке – Оленівка» у Донецькій області; бойовики ДНР відкривають його лише по понеділках та п'ятницях, жорстко обмежуючи трафік.

https://real-vin.com