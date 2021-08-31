Україна здобула 67 медалей за сім днів Паралімпіади

На XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо завершився сьомий змагальний день.

31 серпня українська команда здобула 13 нагород - 3 золоті, 6 срібних та 4 бронзові, передає Укрінформ.

Паралімпійське "золото" виграли плавці Андрій Трусов (50 метрів, вільний стиль, клас S7) та Максим Крипак (100 метрів, батерфляй, S10), а також легкоатлет Максим Коваль (штовхання ядра, F20).

Загалом наші паралімпійці мають у Токіо вже 67 медалей (15, 33, 19). У неофіційному командному заліку українці за якістю нагород залишаються п'ятими, а за кількістю медалей - четвертими.

Лідирує на Паралімпіаді команда Китаю - 132 медалі (62, 38, 32), другими йдуть паралімпійці Великої Британії - 80 (29, 23, 28).

На Паралімпіаді спортсмени зі 168-ми країн розігрують 540 комплектів нагород у 22-х видах спорту.

Національна паралімпійська збірна України виступає в Токіо у 15-ти видах спорту. Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо та фехтування на візках. Склад команди - 143 параатлети.

XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть до 5 вересня.