Україна здобула Гран-прі на театральному фестивалі в Єгипті

Україна здобула три головні нагороди 28-го Каїрського міжнародного фестивалю експериментального театру.

Зазначається, що журі відзначило виставу «Калігула» Харківського державного академічного українського драматичного театру імені Т.Г. Шевченка трьома нагородами.

Українська вистава отримав гран-прі фестивалю. Також виставу відзначили за найкращу режисуру. За кращу чоловічу роль відзначили Максима Стерліка, який зіграв Калігулу.

Прем’єра вистави відбулася в 2020 році. Калігула – античний імператор і один із найвідоміших тиранів в історії людства. Але у виставі глядач не побачить нічого від епохи, звідки «родом» герой, адже і сама п’єса екзистенціаліста А. Камю зовсім не про Давній Рим.

Досить часто кохання межує зі зрадою, честь програє підступності, а смерть забирає кращих. Якщо закони добра раз-по-раз не спрацьовують, то чому б не запровадити закони зла? Після того, як померла кохана сестра, саме так вирішив зробити Калігула. Життя героя, його оточення і всієї держави стає настільки страшним – що аж абсурдним, настільки абсурдним – що аж смішним, настільки смішним – що аж божевільним.

Як ми повідомляли раніше, фільм українського режисера Олега Сенцова «Носоріг» переміг на фестивалі у Швеції.

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