Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна зробить умовою в'їзду в країну негативний ПЛР-тест. Він повинен бути зроблений за 48 годин до в'їзду в державу.

Про це Степанов заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

Міністр відповів на запитання нардепа з приводу довідки про негативний результат тесту ПЛР при в'їзді в Україну.

"МОЗ виніс на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачають... Упевнений, що на найближчому засіданні це питання буде розглянуто, і громадяни інших країн незалежно від рівня захворюваності повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест (зроблений, - ред.) за 48 годин", - заявив Степанов.

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. В країні 15 850 нових COVID-випадків. Це найбільша кількість від початку року.

