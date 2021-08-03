Українка Алла Черкасова завоювала бронзу на Олімпіаді в Токіо у вільній боротьбі

Українка Алла Черкасова на Олімпіаді в Токіо перемогла в поєдинку за бронзову медаль у вільній боротьбі (до 68 кг) японку, олімпійську чемпіонку Ігор в Ріо-де-Жанейро Сару Досьо і посіла третє місце в турнірній таблиці.

Поєдинок між спортсменками розпочався о 20:55 за місцевим часом. Українка здобула чисту перемогу, завоювавши для української збірної 6-ту бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо.

Раніше стало відомо, що українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк і Парвіз Насібов на Олімпіаді в Токіо перемогли своїх суперників у півфіналі і пройшли до фіналу змагань, забезпечивши собі щонайменше срібло.

Крім того, за бронзу у вільній боротьбі (вага до 62 кг) також боротиметься й українська спортсменка Ірина Коляденко, яка програла у півфіналі, поступившись киргизькій спортсменці Айсулу Танібековій.

Олімпійські ігри в Токіо проходять із 23 липня до 8 серпня. Україна вже завоювала 1 срібну і 6 бронзових медалей.

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