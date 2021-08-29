Українкам при виході на пенсію потрібно підтвердити дошлюбне прізвище: як це зробити

В Україні деякі жінки при виході на пенсію стикаються з проблемою - необхідно підтвердити своє дівоче прізвище, пред'явивши відповідний документ до Пенсійного фонду. Для деяких громадянок це не просто, адже свідоцтво про народження тут не підходить, шлюб вже розірваний, і інші документи не збереглися. У Мінсоцполітики пояснили, що робити в таких випадках.

Рекомендації опубліковані на Facebook- сторінці Міністерства.

Зазначається, що вирішити таке питання і довести свій трудовий стаж для нарахування пенсії допоможе виписка з Державного реєстру актів цивільного стану.

Отримати документ можна в будь-якому відділі РАГС незалежно від місця проживання заявника і місця, де браг реєструвався і розривався. Що для цього потрібно

Заявник для отримання виписки повинен подати заяву, в якій вказати такі відомості: ПІБ, дата і місце народження; серія, номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію шлюбу; реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про реєстрацію шлюбу; у разі подання запиту про надання виписки про шлюб або розірвання шлюбу додатково вказуються ПІБ другого з подружжя.

Подати запит можна особисто або через свого представника. Куди відправляти запит Відповідну заяву-запит можна занести безпосередньо до відділу РАЦС; надіслати документи поштою (рекомендований лист); через Інтернет на порталі " звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану "(сайт: https://dracs.minjust.gov.ua/) - тут необхідний електронний підпис, копії документів повинні бути відскановані

У Мінсоцполітики звернули увагу, що до заяви також необхідно додати квитанцію про сплату за видачу виписки з Реєстру або підтвердження права на безоплатне отримання такої виписки. Плата за видачу виписки - 73 гривні.

Якщо людина безпосередньо звернувся в РАГС, він повинен мати при собі паспорт або документ, що засвідчує особу.

При подачі заяви поштою, виписка з Реєстру надсилається заявнику листом.