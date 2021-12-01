Українські адвокати хочуть покарати Росію за розлив нафти біля окупованого Криму

Українські адвокати та екологічні організації мають намір притягнути до відповідальності Росію та структури, які від її імені володіють Каспійським трубопровідним консорціумом (КТК), за збитки, заподіяні навколишньому середовищу внаслідок розливу нафти в Чорному морі 7 серпня 2021 року. Зокрема, у рамках порушеного кримінального провадження вони збираються ініціювати арешт активів КТК.

Про це йдеться у відповідній заяві адвокатів, яку вони оприлюднили під час прес-конференції.

Загальний розмір збитків України та її громадян ініціатори процесу оцінили в 1 мільярд гривень. Вони також звернулися до міжнародної спільноти з вимогою розібратися з наслідками екологічної катастрофи, спричиненої діями КТК у регіоні.

Акціонерами КТК є, серед інших, Російська Федерація (в управлінні «Транснафти» 24%, на балансі 7%), Казахстан (Казмунайгаз – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%), а також Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%.

Згодом з’ясувалося, що пляма займає не менше 80 кв. кілометрів і витяглася углиб моря на 19 км. Розслідування встановили, що різниця між обсягом нафти, що вилився з терміналу, і обсягом, що потрапив у танкер, склала 384 тонн. Росія оцінила збитки в 4,5 млрд рублів (близько 60 млн доларів), проте КТК не погодився з цією оцінкою і відмовився відшкодовувати шкоду до рішення суду.

Громадські організації отримали низку звернень від мешканців Криму, стурбованих ситуацією, та вирішили проводити самостійний моніторинг наслідків екологічної катастрофи.

Активіст ГО «Юристи за екологію» Дмитро Зеленюк зазначив, що організації звернулися до президента, прем’єр-міністра, Мінекології, а також до МЗС із проханням допомогти у висвітленні ситуації на міжнародному рівні. Також активісти вирішили звернутися до юристів та ініціювати відповідні розслідування щодо Росії та КТК.

«Прокуратура АР Крим отримала нашу заяву про [злочини відповідно до норм Кримінального кодексу] порушення правил екологічної безпеки та забруднення моря, а також про екоцид», – наголосив адвокат і керуючий партнер АТ Barristers Олексій Шевчук. За його словами, порушене кримінальне провадження під процесуальним керівництвом прокуратури АРК, буде розслідувати Національна поліція.

Відповідні статті УКУ – стаття 236 (порушення правил екологічної безпеки), ч. 1 статті 243 (забруднення моря) та стаття 441 (екоцид) передбачають термін покарання від 3 до 15 років.

Слід зазначити, що «Роснефть», як і компанія «Лукойл», а також деякі дочірні структури «Газпрому» перебувають під санкціями в Україні. Блокування активів, обмеження торгових операцій та запобігання витоку капіталу з України є основними елементами цих санкцій.

Партнер ЮК «еПраво» Владислав Власюк підкреслив, що крім екологічних збитків навколишньому середовищу завдано ще й шкоди законним правам жителів Криму, зокрема йдеться про право на безпечне природне середовище.

Нагадаємо, інцидент із танкером Minerva Symphony, який під грецьким прапором знаходився у Чорному морі поблизу Новоросійська, стався 7 серпня. З терміналу, що належить КТК при завантаженні танкера, стався витік нафти. У КТК стверджували, що площа розливу становила лише 200 кв. м, а обсяг вилитої нафти не перевищує 12 куб. м – це близько 10 тонн.

Нещодавно у Сумській області сталася аварія на нафтопроводі, через вилив забруднено сотні квадратних метрів довкілля.

Восени 2020 року стався розлив нафти з судна «Аметист». Однак Адміністрація морських портів України не повідомила про це Держекоінспекції, хоча знала про інцидент.

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