Українські бойові літаки тренуватимуться на трасі Київ-Чоп

Українські бойові літаки тренуватимуться здійснювати зліт та посадку на автомобільній трасі Київ-Чоп.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування "Центр".

До навчань залучається особовий склад та ОВТ, в тому числі авіаційна компонента військових частин повітряного командування "Центр".

Дані навчання є необхідним елементом підготовки та відпрацювання визначених завдань за призначенням авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ з метою захисту суверенітету та цілісності України і її громадян.

"У зв'язку з проведенням планових навчань та переміщенням техніки, у четвер 27 серпня 2020 року з 16:00 до 19:00 рух транспорту на ділянці автодороги М- 06 Київ-Чоп між селами Крупець та Михайлівка Радивилівського району буде обмежено.", - написали у пресслужбі Посадка МіГ-29 на трасу Київ-Чоп Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Подібні тренування відбуваються не вперше, для прикладу у 2016-у році українські Міг-29 здійснили навчальну посадку та зліт на авіаційній ділянці цієї ж автотраси в рамках навчань "Небесний щит-2016":

Під час приземлення літаків на автотрасі рух автотранспорту тимчасово перекрили. Згодом рух автотранспорту трасою було відновлено.

Український мілітарний портал

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