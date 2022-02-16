Українські миротворці в ДР Конго приєдналися до святкування Дня єднання

Українські миротворці з 18-го окремого вертолітного загону під час служби у Демократичній Республіці Конго, приєдналися до святкування Дня єднання України.

З нагоди свята, 12-та ротація українських військовослужбовців зібралася у базовому таборі загону, що розташований у місті Кома. Разом вони підняли Державний Прапор України та виконали український Гімн.

“Саме єдність українського суспільства та безпрецедентна підтримка світової спільноти допомагає Україні 8 років поспіль стримувати російську окупаційну армію на сході нашої держави. На тлі загрози повномасштабної агресії Російської Федерації ця єдність дозволяє українцям бути сильними та незламними. Єдність – це те чого немає в нашого ворога, а отже перемога точно буде за нами” – зазначили у пресслужбі.

Зауважимо, що 18-й окремий вертолітний загін ЗС України виконує миротворче завдання у складі Місії ООН у Демократичній Республіці Конго ще з 1 грудня 2012 року. За ці роки наші екіпажі здійснили 23 654 польоти, загальний наліт яких складає майже 21 тисячу годин. Серед виконаних завдань є як успішно доставлені вантажі, так і знищені бази бойовиків.