Українські підприємці запустили платформу для працевлаштування в ЄС

Українські підприємці Іван Кичатий та Нікіта Оверчик запустили платформу працевлаштування UA Talents для українців, які вимушено переїхали до ЄС чи іншого регіону України через війну (платформа базується у Німеччині).

Про це йдеться у прес-релізі ініціативи.

Також до створення платформи долучилася спільнота 2hearts, найбільша в Європі технологічна спільнота для мігрантів.

Зазнаається, що серед перших партнерів - Meta (Facebook), Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone. Уже на старті доступні 5 000 пропозицій з роботи.

При цьому, UA Talents зосереджена на двох групах населення: вихідці з України, які були змушені виїхати до іншої європейської країни, та переміщені особи в межах України.

"Мета засновників – надати змогу українським переселенцям швидко знайти роботу, зокрема і дистанційну, як за кордоном, так і у рідній державі", - йдеться у повідомленні.

"Наразі у фокусі платформи вакансії технологічного сектору, але швидко з’являються запити на роботу в інших галузях.

На UA Talents компанії Європи інформуватимуть про вакансії не лише дистанційної роботи з України, а й про можливість працевлаштування за кордоном.

Ініціатива залучила підтримку з боку технологічного гіганту Meta(Facebook), таких компаній як StepStone, Axel Springer, Zalando, Bolt, Flink, Gorillas, SumUp, Ada Health а також ряду венчурних фондів таких як Atlantic Labs, FoodLabs, Capnamic, Earlybird, HV Capital, Project A та Revent", - кажуть засновники.

При цьому, роботодавці, які зареєструються в UA Talents, отримають безоплатний доступ до кадрового резерву ініціативи.

Для підтримки роботи платформи можна робити добровільні грошові внески - усі зароблені кошти перерахують на потреби сімей та України.

http://www.epravda.com.ua