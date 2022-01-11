Українські поліцейські зможуть легально заробляти у вільний від служби час

На розгляді Верховної Ради України знаходяться два законопроєкти щодо службового сумісництва поліцейських.

Законопроєктом № 6450 пропонується надати поліцейським, які мають спеціальні звання молодшого та середнього складу поліції, у вільний від виконання службових обов’язків час, право займатися за сумісництвом оплачуваною діяльністю в органах поліції охорони.

Альтернативним законопроєктом № 6450-1 пропонується надати поліцейським право щодо виконання за сумісництвом, у вільний від служби час, додаткової оплачуваної діяльності пов’язаної із охороною власності або громадян.

Зазначені положення позитивно сприятимуть забезпеченню трудових прав поліцейських, отриманню додаткового доходу, оперативному реагуванню на вчиненні правопорушення, підвищенню рівня довіри населення до роботи поліції.

Ініціатори, зокрема, посилаються на позитивний досвід США, де є розповсюдженим підхід щодо залучення працівників поліції, у позаробочий час, до робіт пов’язаних із охороною порядку та підтриманням безпеки громадян, охороною їх майна, на додатковій платній основі за рахунок фізичних або юридичних осіб.

Наведене цілком відповідає завданням і призначенню функціонування поліції та дозволяє забезпечити поліцейських додатковим джерелом доходу в умовах обмеженої можливості Державного бюджету щодо грошового забезпечення поліцейських.

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