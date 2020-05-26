Українські прикордонники зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі газових родовищ

Українські морські прикордонники здійснили патрулювання в територіальному морі та зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі газоконденсатних родовищ.

Про це йдеться на сайті ДПСУ.

"У рамках планового патрулювання та здійснення контролю за дотриманням законодавства України в її територіальному морі, прилеглій та виключній (морській) економічній зоні тактичною групою катерів та кораблями Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" та "Павло Державін" за підтримки прикордонної авіації обстежено, в тому числі райони прилеглі до лінії розмежування з ТОТУ і райони газоконденсатних родовищ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі газоконденсатних родовищ виявлено присутність кораблів ЧФ РФ, при чому на тих, що ближче до ТОТУ, службу несуть і кораблі Берегової охорони ПС ФСБ РФ. Окрім охорони газовидобувних об'єктів, боронять "самовстановлений" кордон. На самопідйомних бурових установках наявні ознаки продовження виробничої діяльності. Всі матеріали узагальнено і передано до компетентних органів для відповідного реагування.

Протягом кількаденного перебування в морі корабельно-катерним складом пройдено близько 1000 морських миль. На площі у понад 6 000 кв. миль забезпечено безпеку судноплавства цивільних суден, проведено заходи з контролю дотримання суднами екологічного законодавства, недопущення забруднення навколишнього середовища під час здійснення суднових та інших дозволених видів робіт в морі. А також проведено обстеження районів імовірної браконьєрської діяльності.

Виявлено 145 суден, опитано понад десяток суден закордонного та прибережного плавання. При цьому продовжується відстеження обстановки і щодо протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції. Огляди суден здійснено із суворим дотриманням відповідних заходів безпеки. Хворих не виявлено, зараження персоналу Морської охорони не допущено.

За планом виходу також відпрацьовано комплекс артилерійських стрільб, стрільб з крупнокаліберної та стрілецької зброї, заходи протидиверсійної оборони корабля в морі.