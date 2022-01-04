Українські школи перейшли на нове меню

Новими нормами обмежена кількість солі та цукру, жирів рослинного і тваринного походження, а також соків. До нових норм не включено ковбасні вироби, сосиски, рибні, м’ясні та плодоовочеві консерви.

Із 1 січня 2022 року всі заклади загальної середньої освіти мають перейти на оновлене шкільне меню, впровадження якого почалося з 1 вересня 2021 року. Як передає Укрінформ, така норма передбачена постановою Кабінету Міністрів від 24 березня 2021 р. № 305 для шкіл, які в 2021 році уклали договори на постачання харчових продуктів або надання послуг з харчування до 31 грудня 2021 року, інформують Економічні Новини.

“Установити, що до 1 січня 2022 р. в разі наявності укладених до 7 квітня 2021 р. договорів на постачання харчових продуктів або надання послуг з харчування, строк дії яких встановлено до 31 грудня 2021 р., можуть застосовуватись норми харчування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 “Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”, – йдеться у постанові.

Нагадаємо, з 1 вересня 2021 року набули чинності норми харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку та Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджені постановою Кабміну № 305 від 24 березня 2021 року.

Серед іншого, новими нормами обмежена кількість солі та цукру, жирів рослинного і тваринного походження, а також соків. До нових норм не включено ковбасні вироби, сосиски, рибні, м’ясні та плодоовочеві консерви, кондитерські вироби, оскільки ці продукти мають високий вміст солі, цукру, а деякі з них — консерванти та трансжирні кислоти, що суперечить принципам здорового харчування.Також зменшені норми споживання хліба та картоплі, збільшена кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, круп та бобових. Збільшені норми щодо рослинного та вершкового масла, розширена варіація використання продуктів під час складання меню.

Окрім того, в межах реформи системи шкільного харчування запрацював портал про здорове харчування в школах “ЗнаЇмо”. На порталі розміщено близько 200 текстів про здорове і збалансоване харчування, близько 100 презентацій, анімацій тощо, а також відповіді на запитання.

Сайт також доступний для людей з порушеннями зору та слуху. На наступний рік на реформу шкільного харчування в бюджеті передбачено 1,5 млрд грн. Реформу шкільного харчування започатковано з ініціативи дружини Президента Олени Зеленської. У травні цього року презентовано оновлене меню для шкільних їдалень. Оновлене меню розраховано на 4 тижні, включає 160 страв.

https://enovosty.com