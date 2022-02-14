Українські історики в Польщі засудили ворожі дії Росії проти України

Українське історичне товариство у Польщі висловило рішучий протест проти дій Росії щодо України.

Як зазначається, скупчення понад 100 тисяч російських військ на кордоні з Україною має викликати виправдане занепокоєння та відчуття загрози.

“Дії російської влади можуть призвести до спалаху кривавого збройного конфлікту, який не відбудує російську імперію, а призведе лише до загибелі десятків тисяч солдатів та мирних жителів. Він також призведе до дестабілізації політичної та економічної ситуації в Європі та світі”, - йдеться в заяві.

Як підкреслюється в заяві, історія вчить, що не можна відновити імперію, яка розлетілася, і що спроби відтворити її завжди зазнавали невдач і не приносили слави лідерам, які хотіли підкорити інші нації.

“Ми також засуджуємо інші агресивні дії Російської Федерації, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Український народ хоче мирно жити з російським народом, а також і з іншими народами, нарівні з рівними, і вільний з вільними. Таким чином він хоче будувати добросусідські відносини на всіх рівнях, поважаючи гідність нації, її права на свободу і суверенітет, територіальну цілісність своєї держави”,- йдеться у прийнятому документі.

Українські історики закликали російську владу припинити війну з Україною, яка триває вже понад вісім років, і звільнити окуповані українські території.

“Ми засуджуємо спотворення історичних подій владою Російської Федерації. Фальсифікація минулого завдає шкоди не лише співгромадянам та інтересам держави, а зокрема й режиму, який це робить. Це питання часу, коли правда переможе, а брехуни зіткнуться із заслуженим гнівом народу”, - наголосили експерти.

Історики подякувати державам і націям, які активно в ці важкі часи підтримують Україну та український народ.

Експерти підкреслили: історія показала, що поступки агресору не запобігають війні, а лише сприяють її вибуху.

“Висловлюємо повну підтримку нашим співвітчизникам, які проживають в Україні та за її межами, у боротьбі за незалежну, суверенну та територіально цілісну Україну”, - резюмували українські історики в Польщі.