Українські судді масово скаржаться на втручання в їх діяльність



У Вищій раді правосуддя проаналізували у діяльність яких суддів у 2021 році втручалися найчастіше.

◽ 242 повідомлення надійшло від суддів місцевих судів, 27 повідомлень – від суддів апеляційних судів, 6 повідомлень – від суддів Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду.

Найбільше повідомлень надійшло із судів, розташованих у Києві та Київській області (58). На другому місці за кількістю надісланих звернень – суди Дніпра та Дніпропетровської області (33), на третьому – суди Харкова та Харківської області (32). Найменше таких повідомлень надійшло до Вищої ради правосуддя від суддів Чернівецької, Тернопільської та Кіровоградської областей.

За повідомленням суддів переважно в діяльність щодо здійснення правосуддя втручаються громадяни та громадські об’єднання, засоби масової інформації (194). Також серед суб’єктів втручань були вказані правоохоронні органи, адвокати та представники, народні депутати України, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, судді та працівники суду.

Найпоширенішою підставою повідомлення ВРП про втручання було здійснення психологічного тиску на суддю (надсилання звернень, скарг, публікація і поширення недостовірної інформації, образи та погрози в залі суду тощо) (247).

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