Українські зірки почали записуватись у тероборону

Українські знаменитості та артисти почали підписувати контракти на проходження служби у резерві ЗСУ. Першим добровольцем став екс-лідер гурту Тартак Олександр Положинський. Хто ще наважився на цей крок — читайте у добірці НВ.

15 лютого 2022 року український музикант Олександр Положинський заявив, що підписав контракт на службу у силах територіальної оборони Збройних сил України. Про це артист повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Це мало статися днів на 10 раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ. І так, вже здоровий», — прокоментував Положинський.

У слід за Положинським, до лав тероборони приєдналися учасники гурту Антитіла на чолі з вокалістом Тарасом Тополею. Фронтмен не просто уклав контракт із ЗСУ, а й пообіцяв публікувати серію відео, щоб кожен, хто вирішив вступити до лав територіальної оборони, міг зробити це максимально зручно. У своєму першому відеозверненні Тополя зазначив, що тероборона готова до опору: «Наша паніка виглядає так – Антитіла вирішили приєднатися до територіальної оборони ЗС України. У нашому спільному проекті з Міністерством оборони України ми покроково покажемо шлях від рішення вступити до лав ТрО до першого тренування на полігоні», — повідомив Тополя.

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