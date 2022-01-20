Українська армія отримає покращені зимові черевики

Прикордонники та нацгвардійці вже нинішньою зимою носять покращене зимове взуття, але воно є лише попередньою версією. Нова версія вже може цього року закуповуватись Міністерством оборони України.

Розробка та тестування покращених зимових берців розпочалась ще декілька років тому після зібраного фідбеку від військовослужбовців після використання їх у різних умовах та температурах.

Головною відмінністю та покращенням стала зміна головного зовнішнього матеріалу черевиків.

З хромованої шкіри розробники Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ перейшли до нубуку.

Попередня шкіра не давала потрібного для бійців паровідведення.

Так, черевики «дихали», але недостатньо — ноги часто пріли через недостатню паропроникність хромованої шкіри.

Також при покращенні паропроникності завдяки нубуку в новій продукції ще й не зменшились теплозберігаючі властивості.

Змінився формфактор берців. Зменшилася їхня висота, збільшився об’єм розшнурованого черевика, що дає можливість набагато швидше і зручніше одягати та знімати черевики.

Шнурівка та гачки теж змінились — можливо зашнурувати взуття однією рукою, а окремий гачок на трикотажній стрічці дозволяє рухатись шнуркам під час згинання ноги, що було також недоліком попередньої моделі.

Удосконалили також носок та задню частину зимових берців. Вони стали міцнішими, виготовлені з поліуретану та вберігають ногу від пошкоджень спереду та на п’ятці.

Тепер спокійно можна буде знімати один черевик за допомогою іншого, не турбуючись про їхнє пошкодження.

Ходовий шар підошви повністю новий. Протектор розроблений з урахуванням зменшення вірогідності застрягання камінчиків та збільшення сили тертя для меншого ковзання.

Зріз каблука зроблений для комфортного переміщення черевиків на військовій техніці. Здавалось би, невидима деталь, а маленькі протектори між каблуком та ступнею зроблені спеціально, щоби нога не ковзала по металевих чи малих деталях техніки, бортах та драбинах.

Зазнала змін також внутрішня частина черевиків. Мембрана з утеплювачем залишились незмінними — вони захищають ногу військового від холоду та вологи, але дозволяють мікроскопічній парі виходити назовні, щоб нога не потіла.

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