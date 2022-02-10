Українська діаспора США передала гуманітарну допомогу лікарням Дніпра

Українці міста Рочестер (США) передали лікарням міста Дніпро 16 багатофункціональних ліжок і 50 ящиків витратних матеріалів.

"Дев’ятого лютого до Дніпра прибула гуманітарна допомога з міста Рочестер (США). Це допомога від української діаспори місіонерської організації «Мороната» та «Будинок молитви». Усього прибуло 16 сучасних лікарняних ліжок, а також 50 ящиків витратних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в мерії, вантаж розподілять між міською багатопрофільною клінічною лікарнею матері та дитини ім. проф. М. Ф. Руднєва, міською клінічною лікарнею № 6, а також Дніпропетровською обласною дитячої лікарнею.

За словами голови благодійної організації «Об'єднання заради миру» Сергія Амеліна, цей вантаж зі США не перший, а вже незабаром до Дніпра прибудуть ще посилки із гуманітарною допомогою.

Раніше повідомлялося, що США надали Україні інноваційні лікарські засоби проти COVID-19 еквівалентною вартістю майже 20 мільйонів доларів.