Українська дзюдоїстка Білодід вирішила призупинити кар'єру після медалі на Олімпіаді

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, після того, як здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо, зробить паузу у повноцінних тренуваннях. Про це розповів батько і тренер 20-річної спортсменки Геннадій Білодід в інтерв'ю Суспільному.

"Відпочинок, думаю, буде два, три, чотири місяці, шість місяців - побачимо за її станом. А як відпочине і відчує, що з'явилося бажання, тоді можна потроху починати", - сказав тренер.

Він зазначив, що спортсменка розраховувала на вищий результат, і додав, що пандемія внесла корективи у підготовку до Олімпіади. Зокрема, перенесення змагань у Токіо відтягнуло запланований перехід дзюдоїстки у наступну категорію.

"Десь пандемія вплинула, тому що на рік більше боролись у цій вазі. Утримували її і голодували. Це все також впливає. Психологічно важко, коли ти їси порційно, а не скільки тобі заманеться. Дар'я - молодець, витримала", - зазначив Білодід.

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24 липня Білодід принесла Україні першу нагороду Олімпійських ігор у Токіо, посівши третє місце у турнірі з дзюдо у ваговій категорії до 48 кг. Національний олімпійський комітет України повідомив, що це перша в історії незалежної України олімпійська медаль у жіночому дзюдо.

Білодід - дворазова чемпіонка світу (2018-го і 2019 років). Також вона наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо (перший титул вона здобула у 17 років).

Олімпійські ігри 2020 року мали відбутися у Токіо з 24 липня до 9 серпня торік, через поширення коронавірусної інфекції змагання перенесли на 2021 рік. Їх проведуть без глядачів із 23 липня до 8 серпня.

Україну представляє 157 олімпійців - найменша кількість за всі роки незалежності. Українські спортсмени змагатимуться у 25 видах спорту і 30 дисциплінах.