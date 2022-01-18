У місті Осло з нагоди різдвяних свят українська громада в Норвегії організувала творчу майстерню, учасники якої могли спробувати себе у техніці квілінгу, виготовленні ангелочків та з соломи «павучків», декоративної різдвяної зірки чи просто відпочити за аплікацією.

«Плели з соломи та творили з паперу. У місті Осло запрацювала «Різдвяна майстерня». На атмосферній зустрічі для усіх охочих можна було спробувати себе у мистецтві виготовлення різдвяних «павучків» з соломи, створити тематичну аплікацію, святкову зірку чи познайомитися із технікою квілінгу. Кожному виробу учасники додали неповторного дизайну і стилю», – йдеться в дописі.

Зауважується, що виготовлення різдвяного декору власноруч – це вже традиційний зимовий захід, який проводиться Українська громада в Норвегії.

Громада подякувала керівничці української школи «Кобзар» в Норвегії Tetyana Lutsyk і заступниці голови громади Natalia Lutsyk за організацію заходу.

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